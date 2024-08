Vladimir Đukanović: Svakom po zasluzi

Reče izvesni Kokanović, jedan od glavešina iracionalnog i besmislenog protesta protiv eksploatacije litijuma, da kakvi budu bili sad u subotu, takvi će biti doveka. Ne znam kakvi će biti, niti me to mnogo zanima, jer prateći sve te njihove proteste na koje vucaraju od mesta do mesta dobro uvežbane aktiviste da bi glumili publiku, ustanovio sam da tu nema baš mnogo racionalnog sveta. Odnosno, sve su to ljudi koji žive van nekog sistema i koji ne shvataju da je danas 21. vek, da je tehnologija uznapredovala drastično, da ono što je juče bilo bogatstvo danas više nije, odnosno da su se promenili prioriteti kod ljudi. Taj svet je ostao zarobljen negde u osamdesetim, možda devedesetim godinama prošlog veka i od tada nisu makli ni mrvu.

Ozbiljno je za neverovati, ali ti ljudi pričaju puni samopouzdanja da nas svakodnevno ciljano zaprašuju i da ništa nećemo imati da jedemo, jer nas NATO truje kroz zaprašivanje. Pričali su o HAARP uređaju u Barajevu koji menja vremenske prilike i klimu. Sada su ekstremno protiv eksploatacije litijuma, a ubeđen sam da većina njih nema pojma ni šta je litijum, niti bi znala da ga pokaže u periodnom sistemu elemenata. Kada im se obrati neki stručnjak, oni stručnjaku ne veruju. Vele, čitali su na Guglu ili rekao im je komšija da je to nemačka zavera protiv Srbije, kada nas već nisu dva puta ratom pokorili, da nas pokore ovako preko rudnika. To su teze koje ti ljudi svakodnevno izbacuju i što je najgore, jedan deo naroda pruža podršku takvim ludorijama. Za njih su lekari neznalice, farmaceuti bitange koje nas truju vakcinama, inženjeri rudarstva ološ koji radi za strane korporacije, a na sve to nama ništa od rudarenja nije potrebno, kako oni vele, već imamo mi srpsku šljivu i od nje ćemo da zaradimo. To što u Jadru šljive gotovo i da nema godinama, nije toliko bitno. Važno je da se pričaju besmislice i da se manipuliše narodom. Pola Jadra se odavno iselilo, niko ništa ne radi godinama u poljoprivredi, ali odjednom im je sada poljoprivreda strašna razvojna šansa u Jadru. Nikako da im se objasni da se poljoprivreda finansira kroz subvencije iz budžeta. No, kada upotrebiš argumente, kao da se zidu obraćaš. Njihov odgovor je uvek da je sve ovo zavera protiv Srbije.

Otuda, možda bi trebalo razmisliti da se takvima prepusti vlast. Da Vučić lepo podnese ostavku i kaže - pokušao sam racionalno, ali toliki iracionalni svet sve koči u Srbiji. Izvolite, gospodo, vladajte i vodite državu. Taman da zarate sa pola sveta, da objasne čovečanstvu kako nas svetska vlada truje i da svevideće masonsko oko sve nas posmatra kao u „Velikom bratu“, pa protiv toga moramo da se borimo svim silama. Da se ukinu svi mogući rudnici, da se zatvore fabrike i da se industrija proglasi nepoželjnom granom u Srbiji. Svi da beremo šljivu i pečemo rakiju, što je inače sjajno, samo finansijski neisplativo, da se stanovništvo raseli iz gradova kao kod Pola Pota i svi lepo na selo da idemo da se bavimo poljoprivredom koju će država bez ikakve privrede nekako da subvencioniše, ali u snovima. Nikako ne pomišljati na ekonomski razvoj, jer to je đavolska rabota i uvek iza svakog razvoja stoji neka svetska vlada koja želi da na taj način nas kao slobodarski narod da porobi.

Probajmo, što da ne. Sve je za ljude, posebno kada iracionalno počne da dominira.