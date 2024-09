Vladimir Đukanović: Navlačenje mržnje

Situacija koja mi se dogodila ove nedelje ispred opštine Voždovac, kada me je dotična baraba iz čista mira, prolazeći pored mene, opsovala, na šta sam ja svakako burno reagovao i samo su brze noge dotičnog spasle da mu svaku koščicu ne polomim, naravno da nije normalna. Odakle nekom uopšte poriv da nekog psuje na ulici? Šta je potrebno nekoj osobi da iz čista mira počne da vređa na ulici drugu osobu koju prethodno nikada u životu nije ni videla ni čula? Opšte je poznato da ja nikada nisam imao, niti imam nameru da imam, nikakvo obezbeđenje. Jedini moj čuvar je Gospod. Svuda šetam sam ili sa porodicom. Naravno, umem da se branim, ali uvek sam bio pristalica da, ako hoćeš nekom nešto da kažeš ili da ga iskritikuješ, učini to pristojno tako što ćeš čoveku prići i zamoliti ga da te sasluša. Očito je da su se nakotile raznorazne barabe, a sa barabama jedino možeš da razgovaraš jezikom koji baraba poznaje - da mu uzvratiš psovkom, pa i da ga dobro propustiš kroz šake.

No, vratimo se prvobitnom pitanju - šta nekog ponese da nasred ulice izvređa osobu koju ne poznaje? Ovaj fenomen se sve više javlja u svetu, a društvene mreže su ozbiljan krivac za tu pojavu. Zapravo, društvene mreže, posebno Maskov Iks, danas služe da se armije botova usmere ka određenoj meti i da prema njoj navlače najgoru mržnju. Za početak, o meti se izmišljaju svakojake laži, od toga da je lopov, da je ne znam šta pokrao, da mu je žena prostitutka, deca bahata, da deca nisu njegova, da živi bahato, nemilice otima i sl. Prvobitni cilj je da se meta izbaci iz takta i da burno reaguje, jer posle tolike salve uvreda i izmišljotina jako je teško ostati smiren.

Sve dok traje ta operacija, konstantna mržnja javnosti koja sve to čita usmerava se ka meti. Epilog toga je da meta možda od nekog ludaka koji je svašta u svojoj glavi iskonstruisao bude napadnuta fizički na ulici. Ovde država mora konačno da reaguje. Možda da se pooštre sankcije za krivično delo uvrede, da se zbog pojave društvenih mreža i njihovog sve većeg uticaja precizno navede da je svaka uvreda upućena preko neke od postojećih platformi strogo kažnjiva...

Neki model mora da se pronađe, jer u suprotnom, kako vreme prolazi, imaćemo sve gore i gore posledice. Imate gomilu idiota koji, kada pročitaju ciljanih dvadeset ili pedeset uvreda nekih naloga prema određenoj meti, u svojoj glavi stvore predstavu da je to istina i spremni su da, ako vide metu na ulici, fizički je i napadnu. Svako usmeravanje mržnje ka nekom mora da bude žestoko kažnjivo. Svako ko na ulici planira da vas vređa mora da ima predstavu da zbog toga može u zatvoru da završi. Drugačije ne ide, jer ono što je ranije bilo nenormalno, danas je postalo normalno i uobičajeno. Niko nije dužan da trpi uvrede, posebno ne da mu neko vređa porodicu. Ukoliko država ne planira da krene u obračun s takvim vidom komunikacije, mnogi će krenuti samoinicijativno da se brane. Prvi među njima sam ja, jer neću da dozvolim da me neko vređa i blati, a posebno neću da dozvolim da me neko fizički napada ili da mi vređa porodicu. Spreman sam odmah da se potučemo, pa kom obojci, kom opanci, ali prepustiti barabama da se iživljavaju ne pada mi na pamet.