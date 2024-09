FAMOZNO SVETISLAV BASARA: BLAGI BREAKING NEWS

Blagu vest da je „sveti starac Elpidije“ uputio „poruku“ srpskom narodu pročitao sam prilikom redovne inspekcije Rotopalanke, a naknadno sam se obavestio da je Elpidijeva opštenarodna poruka bila blagi Breaking News i u ostalim režimskim žutarama i (verovatno) na televizorima.

Evo šta je rekao sveti Elpidije (rekao bi Blic): „Ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju, u kome se kao narod nalazite, srušite Vučića, doći će na vlast čovek koji je izabranik i miljenik Lucifera. Taj čovek i njegova vlast, ako srušite Vučića, poniziće vas i osramotiti kao niko u istoriji. Postaćete roblje u sopstvenoj državi. Zapamtite, iako je predsednik Vučić učinio neke greške, on neće izdati. On je poslednji pravi državnik koji će vladati Srbijom. Državnik, a ne marioneta. Posle njega, ako se kao narod ne kajete, doći će na vlast izabranik Lucifera. Molite se za vašeg predsednika, a ne osuđujte ga. Molite se. To je hrišćanski.“

Pre nego što se upustimo u egzegezu Elpidijevog proročanstva, treba napomenuti da su pravoslavni kaluđeri - ne svi naravno - veoma skloni apokaliptičkim konfabulacijama i političkoj analitici. Pamtim, recimo (pamtim i godinu - 1983), da mi je jedan od u to vreme najuglednijih episkopa - neka ostane anoniman jer se u međuvremenu upokojio - najozbiljnijim tonom rekao da je Antihrist već rođen i da upravo puni 12 godina.

Prelazimo na egezgezu. Verodostojnost Elpidijevog proročanstva je ozbiljno kompromitovana pomenom imena Lucifer, koje nijedan pravoslavni kaluđer - ma koliko bio sklon lupetanju - ne bi upotrebio ni pod mukama. To je katolički. Pravoslavno je Sotona iliti - srpski - Dennica, kako je insistirao onaj upkojeni episkop.

Da li je „sveti“ Elpidije dolazak Luciferovog miljenika video u istupleniju ili mu je to neko - ko li, bože - video u nekoj redakciji, pa mu rekao da kaže, ostaće nerazjašnjeno. Kako god. Nije sve u Elpidijevom proročanstvu propagandna pirotehnika. Na primer, ono o „lošem duhovnom stanju u kome se Srbi nalaze“. To je, doduše, vidljivo golim okom, ne treba tu treće oko, a ni Treće oko, magazin nadaleko čuven po sličnim proročanstvima.

Elpidiju je ka vladičina i ona, citiram: „Ako se kao narod ne kajete, doći će na vlast izabranik (opet) Lucifera.“ Wrong, Elpidije. Ko god da dođe posle Vučića - ako neko uopšte dođe - biće izabranik Proviđenja, ne Lucifera, što ne znači da će poteći med i mleko i da će konačno doći „bolji život“. O, ne. Biće škrguta zuba, tesno povezanog s Elpidijevom dijagnozom da se „ne kajemo kao narod“.

Okanimo se mi Elpidijevih luciferijanskih konfabulacija, pa se skupa zapitajmo - moja neznatnost se već decenijama pita - na osnovu kog qwrza Kraljevića Marka srpsko građanstvo i seljaštvo očekuje da će se posle neprekinutog niza srpskih tirjana - kojima je legion ime - na vlast uspentrati neki dobričina koji će pomoću neočekivane sile rešiti stvar.