Vladimir Đukanović: Naša realnost

Režim je izdajnički, ništa ne čini da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji.“ „Kurti nas ubija, Vučić kao izdajnik ćuti i predaje Kosovo.“

Koliko puta ste u poslednjih nekoliko meseci čuli ove povike, izjave, pročitali kroz razna pisanija na društvenim mrežama, a sve od strane tzv. patriota sa interneta ili baš onih koji su možda i najviše doprineli da danas budemo u ovako nezavidnoj situaciji kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Da, svi smo saglasni, ovo što Kurti radi je jezivo. Zapravo, on je samo izvršilac, a suštinski naredbu daju zapadne zemlje, koje ga tobože kritikuju, ali suštinski ništa ne čine, već naprotiv, uz veliku blagonaklonost gledaju na njegove zločinačke izlive mržnje prema preostalim Srbima. Poenta je naterati Srbe da se isele tako što ih dovodiš do nepodnošljivih uslova za bilo kakav život. No, ključno pitanje za ove navodne patriote je - šta biste vi uradili na Vučićevom mestu. Znam, svaki od njih će odgovoriti da bi poslao vojsku, da bi nanu naninu Šiptarima, da bi krenuo u rat za sveto Kosovo. No, to je lako lupetati iz Beograda da bi se nekom dopao na društvenim mrežama i tako zaradio lajk ili bio glavni baja dok srbuješ po kafanama, bez ikakve odgovornosti za ono što izjavljuješ. Niko od njih nema ama baš nikakav plan šta bi uradio. Često nam poručuju da moramo i u rat da krenemo. Super, samo nikako oni ne bi da idu u prve linije, a još manje bi dozvolili da im se dete mobiliše. Naš narod ima jednu pomalo vulgarnu poslovicu koja kaže - lako je tuđim k****m mlatiti po trnju. Dakle, drugi da ginu, ali oni će podršku davati sa sigurne daljine. Da ne govorim o tome kakav je to strahovit i neodgovoran avanturizam, jer mi ne bismo ratovali sa Šiptarima, već sa NATO, a to bi u startu značilo katastrofu po nas. Skloni su i da naglase kako mora država po svaku cenu da se brani, te da zapadnim zemljama moramo da uskratimo bilo kakvo gostoprimstvo i da ih proglasimo okupatorskim. No, već kada bi nam u tom slučaju zapadni svet upriličio sankcije, povukao preduzeća, uskratio nam i zavrnuo sve finansijske slavine i poslovanje, te privredu nam svukao na katastrofu i kada bi se ostalo bez plate u kući, baš me zanima da li bi tako srčano lupetali koješta prema zapadnim zemljama. Da ne govorim o tome što u slučaju bilo kakvog sukoba ili sankcija slobodno možemo da očekujemo ogroman broj mladih koji će glavom bez obzira otići tamo gde ima neke budućnosti, jer niko nije lud da ostaje u zemlji koja ratuje bez ikakvih izgleda da taj rat dobije i koja će biti ekonomski i u svakom drugom pogledu razvaljena. No, sve te posledice naši „veliki internet Srbi“ ne žele da predoče, a nemam nikakvu dilemu da su ih svesni. To se zove vrhunska neodgovornost prema sopstvenom narodu i zemlji.

Ne postoji nijedna druga alternativna politika prema Kosovu i Metohiji od ove koju trenutno Vučić vodi. Dakle, kupuj vreme, sve čini da Zapad olabavi s naredbama prema Kurtiju da se iživljava nad Srbima, bori se svim silama na diplomatskom polju i gledaj po svaku cenu da izbegneš sukob. To je bukvalno jedina, makar minimalna šansa da opstanemo na Kosovu i Metohiji. Sve drugo je apsolutni avanturizam u kome su nam gubitak Kosova i Metohije i poraz apsolutno zagarantovani.