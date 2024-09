FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Postprezidencijalni mobing

Doskora je važilo sledeće pravilo: ako hoćeš da vidiš kakav je neko čovek, daj mu vlast. Zahvaljujući „našim posebnostima“ - pravilo je odnedavno izmenjeno i glasi: ako hoćeš da vidiš kakav je ko čovek, oduzmi mu vlast.

Općepoznato je da je ex-presidentu Tadiću jako teško pao strmopizd sa vlasti. Ne baš onoliko teško kao onom legendarnom načelniku neke već službe u SFRJ-otovom đeneralštabu, koji je - nakon što je po sili zakona penzionisan - nastavio da dolazi na posao sve dok ga na kraju vojna policija nije izvukla sajlom iz kancelarije.

Ne baš toliko. Ali baš teško.

Tadić je od megastrmopizda naovamo neprestano pokazivao kakav je čovek kad mu se oduzme vlast, ali većina tih pokaznih vežbi iz tegobnog podnošenja razvlašćenosti je bila ili smehotresna ili patetična. Pre dva dana, međutim, JexS je pribegao produžetku politike nasilnim sredstvima. I to na javnom mestu. I to na jednom od najjavnijih, u „Maderi“, cinik bi rekao u „srpskoj Kazablanki“.

Šta se dogodilo u „Maderi“? Neka to svojim rečima kaže žrtva prezidencijalnog nasilničkog ponašanja Zoran Vuletić, od koga sam - budući da Staatspolizei nije bila zainteresovana - uzeo izjavu.

„Juče ok 14 h na ulazu u salu za ručavanje u ‘Maderi’ presreo me je Boris Tadić. Uneo mi se u lice poput drumske barabe i pripretio mi je (sa) uzdignutim prstom: ‘Ako još jednom kažeš ili napišeš da sam se obradovao Đinđićevom ubistvu, ubiću te. Da li ti je jasno?!’ Na moje negodovanje da mi učitava nešto što nikada nisam rekao/napisao, dodao sam da je sramota za predsednika u dva mandata da tako govori, odbrusio mi je: ‘Jebaću ti majku, ubiću te lično.’ Sve je to video i čuo policajac koji je bio u njegovoj pratnji.“

Nešto kasnije, Tadić je sedeći za ‘Maderinom’ sovrom - kaže Vuletić, a ja mu verujem - prevukao šakom preko grla, što je četnički, a ne kažem baš ćosićevski, simbol za klanje. Policajac (kobra?) koji je sve to video i čuo Vuletiću je rekao da ništa nije video i čuo.

Zvuči poznato, zar ne?

Zadatak policajaca (kobri?) jeste da štiti ex-presidenta od eventualnih napada, ali isto tako i da štiti druge od prezidencijalnih napada. Bar bi tako trebalo da bude. Ovako, ispada da policajci (kobre) nisu sluge države, nego JexS-a Tadića.

Napred opisani incident je još jedan od bezbroja dokaza o nasilničkoj prirodi cincarsko-kalburske čaršije i čaršijanera, mračnih entiteta koji mute vodu po Srbiji već 180 godina i preko tuđe grbače (nekažnjeno) prave teška sranja, koja pripisuje beslovesnom izvođaču radova, „radikalskoj Srbiji“.

Eksperimeta radi, obrnimo situaciju. Zamislimo, recimo, da je Šešelj presreo Vladetu, recimo, Jankovića na recepciji „Madere“ i pripretio mu da će ga ubiti. Kakva bi moralna panika nastala, kakva bi se halabuka podigla u „slobodnim medijima“, kakva donebesna dreka na televizoru N1. Hoće li se N1 oglasiti? Hoće li tužilaštvo reagovati? Oće qwrz.