Ono što ovu ili onu nacionalnu književnost čini osobenom, manjom ili većom, nije pismo na kome je napisana, nego šta se, kako se i o čemu se pismom piše. Kažem „književnost“ - a po strani ostavljam primenu pisma u drugim oblastima - zato što je književnost (ponajpre poezija) temelj nacionalne osobenosti, nacionalnog stila, nazovite to kako hoćete, samo nemojte „identitetom“. Identitet se odnosi isključivo na ličnosti, a i na tom polju je retkost, mora se dobro pomučiti da bi se stiglo do identiteta. Može se doduše „identitet“ prišiti i kolektivima ili apstrakcijama, ali na sopstvenu odgovornost.



Ako „identitet“ gradite na nečem što nije ekskluzivno vaše - a ćirilica to nije, mi smo samo jedni od mnoštva korisnika - taj identitet nužno bude „klimav“, „ugrožen“, podložan zamenama drugim „identitetima“. Pa je, recimo, tako pravoslavni srpski svetosavski narod prekonoć postao socijalistički radni narod, i to bi ostao do dana današnjeg da geopolitički splet okolnosti nije naredio drugačije.