Opasno je uverenje da za Sjedinjene Američke Države postoje večni prijatelji i neprijatelji. Postoje samo večni interesi, kako je to svojevremeno definisao britanski premijer Vinston Čerčil. Nekada je Vijetnam važio za simbol prkosa američkoj spoljnoj politici u Indopacifiku, a danas je ta zemlja od skoro 100 miliona stanovnika jedan od stubova američke politike opkoljavanja Kine i zauzdavanja njenog političkog i ekonomskog širenja. U vreme Iračko-iranskog rata (1980-1988) Irak je uživao podršku Stejt departmenta, a samo dve godine kasnije u Zalivskom ratu (1990) SAD su zaštitile Kuvajt od Iraka, a dobro nam je poznato kako su se odnosi između zvaničnog Vašingtona i Bagdada odvijali nakon Drugog zalivskog rata 2003. godine. Venecuela je danas uz Kubu najveći izazivač američkih interesa na prostoru Latinske Amerike, a do pre samo tri decenije važila je za velikog i važnog američkog saveznika koju je 1961. godine lično posetio predsednik Džon Kenedi.



Vođen mišlju da se američka i albanska strategija o tzv. Kosovu kao nezavisnoj državi poklapaju i da, shodno tome, može primenjivati taktičke zamisli kakve želi jer sa Amerikancima trči ka istom cilju, Kurti je postao žrtva sopstvenih plitkoumnih zabluda. Njegovo nasilničko i primitivno ponašanje prema Srbima na severu Kosmeta tokom poslednje dve-tri godine vođeno je mišlju da može da radi šta hoće, koliko hoće i dokle hoće. Istine radi, njegovo samopouzdanje je proisteklo iz nedostatka konkretnih sankcija protiv njega i njegovih saradnika od strane predstavnika kolektivnog Zapada, jer smo od istih do sada slušali samo osude, i to one blage. Čini se, međutim, da se situacija danas znatno menja po pitanju odnosa SAD, jedine planetarne supersile, prema Aljbinu Kurtiju i njegovoj politici. Čuli smo jasne i nedvosmislene izjave i ambasadora SAD u Srbiji Kristofera Hila i ambasadora te zemlje u tzv.Kosovu Džefrija Hovenijera da zvanični Vašington ne stoji iza Kurtijevog ponašanja, niti isto podržava.