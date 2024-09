Delovalo je kao da smo započeli nemoguću misiju. Srećom, imali smo ogromno razumevanje skoro svih institucija kojima smo se obratili, kako u Srbiji, tako i u SAD. Skoro da nije bilo vrata na koja smo pokucali a da se nisu otvorila. Pupin forum u Vašingtonu koji je održan pre nekoliko dana pokazatelj je da je moguće napraviti pozitivne iskorake u najbitnijem političkom centru sveta i da je moguće zainteresovati američke donosioce odluka i američku javnost. Okupili smo najviše predstavnike srpske i američke administracije u spoljnoj politici, ali i predstavnike biznis zajednice, eksperte, kongresmene. Uspeli smo da kreiramo pozitivan pristup srpsko-američkim odnosima.

Mi u Pupin inicijativi neumorno smo radili na boljem razumevanju srpske pozicije u Vašingtonu i govorili o značaju srpsko-američkih odnosa za ceo region Zapadnog Balkana.

Stabilni srpsko-američki odnosi znače dobitak za sve u regionu i to se ne tiče samo mira i stabilnosti, već i prosperiteta. Za kratko vreme dospeli smo na radar svih srpskih i američkih donosilaca odluka koji se bave Zapadnim Balkanom. U Vašingtonu je tokom prethodnih decenija ostavljen vakuum u našim odnosima koji su drugi popunjavali, govorili u naše ime ili protiv nas. Međutim, to je počelo da se menja aktivnijim i vidljivijim delovanjem srpske ambasade i zvaničnim diplomatskim prisustvom, ali i delovanjem Pupin inicijative kao nezavisne organizacije koju ne finansira ni srpska ni američka vlada. Pupin inicijativa je pionir u Srbiji kad je u pitanju osnivanje organizacije koja se finansira isključivo od strane svojih članova, prijatelja i donatora. Ponosni smo što smo uspeli bez korišćenja novca poreskih obveznika iz bilo koje zemlje i što smo stekli poštovanje i poverenje značajnog broja uglednih američkih i srpskih građana, kompanija i organizacija koji žele najbolje odnose između Srbije i SAD. Želeli smo da budemo kredibilan posrednik i u tome smo uspeli. Ono što američkim donosiocima odluka pokušavamo da prenesemo jeste da, ako građani Srbije ne budu imali osećaj da je Amerika fer prema njima, a mnogi od Srba su skeptični i dalje zbog nedavne prošlosti, onda će se okrenuti drugim spoljnopolitičkim partnerima. Svesni smo i da su veličina i geografija Srbije teške da bi Amerika napravila zaokret u svojoj politici, ali naši ljudi očekuju da Amerika bude nepristrasan posrednik u regionu i prepozna značaj Srbije, makar kad je reč o našem regionu. Svet se menja, ne možemo se držati istih narativa 30 godina. Pupin inicijativa ima za cilj da donese sveži narativ u srpsko-američke odnose i ospori zastarele intelektualne poglede iz prošlosti. Želimo da razgovaramo o daljoj saradnji, želimo da govorimo u ime Srba u Vašingtonu i predstavimo srpske interese u Vašingtonu, baš kao što u Srbiji govorimo o značaju SAD za Zapadni Balkan i savezništvu između naših zemalja koje želimo da vidimo na najvišem nivou u budućnosti. Ekonomija, energetika, infrastruktura, bezbednost, odbrana, inovacije - to su oblasti u kojima vidimo potencijal za dalju saradnju. To su oblasti u kojima Srbija može biti najpouzdaniji i izuzetni saveznik Amerike na Zapadnom Balkanu. Istog dana kad je održan Pupin forum u Vašingtonu potpisan je i energetski sporazum o strateškoj saradnji između Srbije i SAD, koji je važan simboličan pokazatelj u kom smeru naši odnosi idu. Na mojoj generaciji i svim uglednim ljudima koje smo okupili leži odgovornost da postignemo ono što se čini kao nemoguće - da obnovimo srpsko-američko savezništvo!

I danas vam mogu obećati da ćemo mi u Pupin inicijativi biti neumorni u svom radu i posvećenosti dok to ne postignemo u godinama koje dolaze. Verujemo da je moguće promeniti status kvo i da je moguće da se Srbija pozicionira kao kredibilan partner Amerike na Balkanu.