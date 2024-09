Prekjuče je u Beograd - „grad u kome je hrana najbolja, provod najluđi, a devojke najlepše na svetu“ - prispeo naš stari znanac Marsovac, koji mi je, čim se smestio u iznajmljenom stanu na dan, telefonirao i pozvao me na ručak u kafanu „Burduš“ u Žarkovu, koja već decenijama ne radi.



Prvo što me je Marsovac - takoreći s vrata - pitao, bilo je: „Zašto novogodišnja rasveta još nije postavljena, bliži se kraj septembra, jedva tri meseca su ostala do najluđe noći, a nigde novogodišnje atmosfere?“ Treba li uopšte reći da me je živog stid pojeo zbog propusta komunalnih službi, koje su, po svemu sudeći, pare za rasvetu spičkale na višemesečne Dane porodice.

Drugo pitanje je, da tako kažemo, već bilo kompleksnije.