„Interesantno“ - kliče Lukač - „da nikad, ali baš nikad, svi koji toliko žale za propuštenom prilikom da se posle Petog oktobra izvrši lustracija, ne pominju kao prepreku dejstvo OVPMB, nego polaze od „iste“ situacije savršenog mira koji je ko bajagi zavladao. Jedna tragična i teška činjenica im to omogućava, a to je da su oni koji su vladali Srbijom u bliskoj prošlosti ili ubijeni (Đinđić), ili zatočeni pa mrtvi (Milošević, Milutinović), ili u samoizolaciji, Koštunica (kamo sreće da je u Zabeli, prim. aut.), ili u nekoj vrsti kućnog pritvora (Nikolić).“ Prethodeća proseravanja i nejasnost sada postaju nešto jasniji. Ali pre nego što se upustimo u pojašnjavanje, dotaknimo se lustracije, za kojom inače žali maksimum deset osoba, od kojih sve lično poznajem. Ostaće, međutim, nejasno zašto bi „dejstvo“ OVPMB bilo prepreka za „izvršavanje“ lustracije. Pa nije OVPMB dejstvovala u Beogradu, vladi i Skupštini, nego u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.



Ali ima onih koji podmeću klipove u točkove Tadićeve odbrane Kosova. Tko si oni? To su - according to Lukač - N. N. individuumi koje „sve nesnosnije iritira“ Tadić, naš „jedini živi bivši predsednik“, to je „društvance iz kafića i kafana koje sebe smatra isključivo jedinim građanskim javnim mnjenjem u Srbiji“.