SPS je u suštini i nastao tako što je SKS izgubio identitet, koji je i inače - i to treba reći - bio ravan, i nastavio da ga gubi do dana današnjeg, tj. da se prišljamčuje vladajućim (ravnim) identitetima (svih boja). Kad je komunizam prdnuo u globalni čabar, promućurniji komunisti, predvođeni Miloševićem - aparatčikom koji je do 1985. bio najžešći borac protiv srpskog nacionalizma - dokonali su da dolazi druga sudija, pa su marksizam, lenjinizam i samoupravljanje preko noći zamenili nacionalističkim programom Dobrice Ćosića.