Plan no­r­ma­li­za­ci­je od­no­sa Ri­ja­da sa Tel Avi­vom ni­je pro­pao. On se mo­di­fi­ko­vao i sa­da po­dra­zu­me­va efi­ka­sno obu­zda­va­nje Ira­na i nje­go­vih sa­ve­zni­ka, ali i ko­n­kre­t­no re­ša­va­nje pa­le­stin­skog pi­ta­nja. Ubi­stvo vo­đe Hez­bo­la­ha mo­glo bi da mo­bi­li­še ne sa­mo Hez­bo­lah već i dru­ge iran­ske par­t­ne­re, po­put gru­pa u Si­ri­ji, Je­me­nu i Ira­ku, ko­ji bi mo­gli da kre­nu u koo­r­di­ni­sa­nu ak­ci­ju pro­tiv Izrae­la. Iran ima du­bo­ko uko­re­nje­ne isto­ri­j­ske, po­li­ti­č­ke i vo­j­ne ve­ze s Hez­bo­la­hom, a u odr­ža­va­nju tog sa­ve­za Na­sra­lah je bio mo­žda i na­j­va­žni­ja ka­ri­ka.

Va­ši­n­g­ton i Pa­riz po­ku­ša­va­ju da ostva­re pri­mi­r­je u Ga­zi, ia­ko bi ono au­to­mat­ski do­ve­lo i do sma­nje­nja ten­zi­ja sa Hez­bo­la­hom. Zbog to­ga se mo­že ste­ći uti­sak da izrae­l­ski pre­mi­jer pri­že­lj­ku­je re­gio­na­li­za­ci­ju su­ko­ba. Isti­na je da Be­nja­min Ne­ta­nja­hu ima po­li­ti­č­ke ra­zlo­ge za odu­go­vla­če­nje su­ko­ba. Ta­ko­đe, i ul­tra­de­sni­ca oštro se pro­ti­vi bi­lo ka­kvom pre­ki­du va­tre, a od nje za­vi­si vla­da­ju­ća koa­li­ci­ja u Izrae­lu. Upr­kos že­sto­koj kri­ti­ci Ne­ta­nja­hua, mno­ge ara­p­ske vla­de i da­lje sma­tra­ju da je Iran na­j­ve­ća opa­snost na Blis­kom isto­ku.



Izrael svo­je rat­ne ci­lje­ve ne ostva­ru­je. Ha­mas je­ste pre­tr­peo ve­li­ke gu­bi­t­ke u Ga­zi, ali da­le­ko od to­ga da je uni­šten. Na­ža­lost, do da­nas je oslo­bo­đe­no sa­mo ne­ko­li­ko ta­la­ca, mno­gi su ubi­je­ni, dok je su­d­bi­na preos­ta­lih ne­po­zna­ta. Blis­kom isto­ku pred­sto­ji opa­san pe­riod, ra­zdo­blje ko­je će do­ve­sti do is­ho­da su­ko­ba iz­me­đu Izrae­la i Hez­bo­la­ha, ali i nji­ho­vih sa­ve­zni­ka. To će odre­di­ti bu­du­ć­nost tog re­gio­na.