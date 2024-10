To je najjezgrovitije postavio stari obešenjak Alfred Žari, napisavši: „Moramo što više da rušimo da bismo posle imali više da gradimo.“

U tom će smislu (najverovatniji) pobednik u aktuelnom ratu za kraj civilizacije (a možda i sveta) biti „kolektivni Zapad“. A evo i zašto, što reko Blic. Zato što Rusija, obuzeta imperijalnim sanjarijama, traći oružje, sredstva i ljudstvo da bi nešto sagradila - u datom slučaju Ruski svet - dočim „kolektivni Zapad“ (čitaj Amerika) čini to isto da bi - namlatio pare. Pa i to smo saznali iz jednog filma - konkretno JFK - ne iz mrsomuđenja teoretičara i analitičara. Setite se scene u kojoj insajder iz „tamo gde treba“ objašnjava Džimu Garisonu (Kevin Kostner) zašto džaba kreči, zašto neće otkriti političke pozadince atentata na Kenedija i zašto rat neće biti završen dok se ne naredi „odozgo“.

„Vidi“, kaže insajder Kostneru, „godišnje se u Vijetnamu polupa 3.500 helikoptera ‘bel’ po ceni od 2,5 miliona dolara, da ne pominjem ostalu ranu i džebanu, pa ko je lud da se odrekne tog profita, džaba krečiš, druže, no chance.“