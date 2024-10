Već smo u više navrata pisali ovde da su trenutna svetska strateška nadgornjavanja i borbe više poker nego šah. Običan svet, koji nema ništa sa tim borbama, zamišlja da negde u mračnim kabinetima neki moćni ljudi vuku poteze i igraju šah s celim svetom koristeći te obične ljude kao figure. Nije da u tome nema istine, ali nije šah jedina igra koja se igra po moćnim kabinetima, iako se i on tu često igra, ali se u naše vreme, otkada su planuli razni svetski sukobi, tu češće igra jedna druga igra. Poker. Jer visoka politika, pogotovo onda kada lete mnoge glave, uvek je bila kocka.



Živimo upravo u vremenu kada po svetu lete mnoge glave, u šta smo se mogli uveriti proteklih dana kada su mnoge glave odletele na Bliskom istoku, pa čak i one najkrupnije, poput one lidera Hezbolaha Hasana Nasralaha, uz još nekoliko sitnijih glava iranskih generala i lidera Hamasa, Hezbolaha i ostale islamske revolucionarne braće. Život je odavno bio kocka za tu i druge skupine hrabrih i čeličnih ljudi koji se trenutno po svetu bore, bez obzira na to kojoj strani pripadaju i da li su Izraelci, Arapi, Ukrajinci ili Rusi, jer su njihove glave ulog u krvavom pokeru najvišeg nivoa koji se već duže vreme igra po svetu.