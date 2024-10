U obilju starostaničnih naricanja ovde-onde iskrsne i poneka iskra duhovitosti, poput tvita N. N., autora koji je postavio vrlo zanimljivo pitanje, citiram po sećanju: „Ako je premeštena autobuska stanica, da li to znači da je premešten i Picin park?“



Autobuska stanica bez Picinog parka to je kao mačka bez brkova. Ide to jedno s drugom, nije to samo beogradski ekskluzivitet.

Perimetri oko autobuskih i železničkih štajgi svuda su po Evropi - a verovatno i po svetu - stecišta velegradskih polusvetova, džeparoša, jeftinih kurava (oba pola) i prodavaca trange-frange robe.