Ponekad se zaista čini da svet nikada neće prestati da se vrti oko sukoba na Bliskom istoku. Nekima to zvuči kao preterivanje, ali kada pogledate unazad i shvatite koliko se malo toga zaista promenilo, dolazite do istog zaključka. Sukobi, tenzije, privremeni prekidi vatre, ponovo nasilje - beskrajan krug čiji je izlaz teško pronaći. Ovaj put, sukob između Izraela i Hezbolaha nije ništa novo. Iako deluje kao još jedna epizoda u dugoj istoriji neprijateljstva, suštinski je daleko više od toga. On je odraz dublje geopolitičke realnosti u kojoj se ne sukobljavaju samo dve strane - već čitav niz aktera, interesa i istorijskih faktora koji oblikuju Bliski istok.