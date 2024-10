Većina partizana su bili Srbi. Kineza je nešto više nego Srba. Jedan od načina na koji se omalovažava uspeh partizanske vojske je, navodno, tačna činjenica da je njihov uspeh u potpunosti omogućio prodor Crvene armije. Taj pristup se lako može opovrgnuti sa dve druge činjenice. Prva je lokalna. Dve trećine Jugoslavije su oslobodili partizani, bez Crvene armije. Druga je globalna.

Niko ne kaže da su Britancima i Amerikancima pobedu takođe doneli crvenoarmejci. U svim borbama zapadnih saveznika posle Dana D je ubijeno, ranjeno ili nestalo 300.000 do 500.000 nemačkih vojnika. U isto vreme, samo u borbama Crvene armije za dva grada je stradalo skoro pola miliona boraca sila Osovine. To su bitke za Budimpeštu i Berlin. Oko Budimpešte je stradalo do 137.000 nemačkih i mađarskih vojnika.