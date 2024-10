Srbija je u centru globalne utakmice za strateške sirovine iz razloga što raspolaže respektabilnim rezervama litijuma. Ova sirovina će prema svim analizama biti centar ekonomije 21. veka. Evropska unija u svojim izveštajima navodi da će potreba za litijumu porasti 12 puta do 2030., odnosno 21 put do 2050. godine. Koliko je ova globalna utakmica složena i tesna u prilog idu činjenice da Amerikanci strateške sirovine i njihovu dostupnost tretiraju kao nacionalnu bezbednost. Evropska unija je donela čitav regulatorni okvir krunisan Zakonom o kritičnim sirovinama. Ide se i korak dalje u potrazi za prijateljskim i pouzdanim lancima snabdevanja. Pitanje litijuma je ono zovemo kritičnom tačkom razvoja jednog društva. Po ugledu na naftu ova sirovina određuje geostrateško pozicioniranje države i međunarodni uticaj. Sirovine se nazivaju strateškim ili kritičnim iz razloga što su potrebne svima, a nisu jednako dostupne svima. Pitanje strateških sirovina je više od ekonomije jer poremećaj u njihovom snabdevanju može dovesti do bezbednosnih, ekonomskih i društvenih poremećaja.