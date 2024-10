Smajlovićka je „istakla“, zbori Rotopalanka, da je „Srbija oaza medijskih sloboda“. Ako je oaza, to onda znači da je svud okolo medijska pustinja, a gde je tačno pustinja, i to je Ljilja apsolvirala. „Ja radim“, veli Smajlovićka,“za Raša tudej jednu emisiju koja se zove relativizacija i ako neko u Americi i Kanadi želi da je gleda na sajtu RT Balkana, oni će to moći da učine, ali u Evropi ne možete, to je cenzura Evropske unije.“