Sve će vam to ra­skri­n­ka­va­či be­lo­sve­t­skih za­ve­ra, sr­p­ski mi­slio­ci sa dna ka­ce, po­da­stre­ti - a ka­ko? - ka­ko dru­ga­či­je ne­go pre­ko Vi­be­ra, Tvi­te­ra, Vo­ca­pa ili - ovo je re­ze­r­vi­sa­no sa sta­ru na­cio­nal­nu ga­r­du - pre­ko e-po­r­ta­la No­ve sr­p­ske po­li­ti­č­ke mi­sli.



Dru­ga ško­la je proi­ste­kla iz mog li­č­nog isku­stva. Dok be­ja­hu one pa­kle­ne vru­ći­ne, či­ta­ve da­ne sam pro­vo­dio pod kli­mom, po­pri­li­č­no se do­sa­đi­vao i u jed­nom mo­men­tu me đa­vo na­vra­ti da do­sa­d­nu ra­zbi­jem raz­gle­da­njem www.You­tu­be. Do ta­da sam gle­dao sa­mo you­tu­b­ske sa­dr­ža­je pro­cu­re­le na po­r­ta­le i dru­štve­ne mre­že, pa sam se za­pa­njio ko­li­či­nom i ra­zno­li­ko­šću sa­dr­ža­ja ko­je www. nu­di.