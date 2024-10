To znači da će američki investitori na Srbiju gledati kao dosta pogodnije mesto za investicije zbog kreditnog rejtinga, a sporazum o saradnji će sam proces investiranja učiniti efikasnijim. Kao što je Hose Fernandez rekao prilikom posete Beogradu, Srbija je u poziciji da postane ekonomski motor i lider regiona u energetici. Srbija bi mogla da instalira do četiri gigavata kapaciteta u vetroparkovima do 2030. godine, dok bi solarni kapaciteti mogli dostići jedan gigavat u relativno kratkom periodu. Geografska pozicija zemlje, s velikim brojem sunčanih dana, omogućava izuzetno povoljne uslove za razvoj solarne energije. Pored toga, postoje i značajni neiskorišćeni hidroenergetski kapaciteti, na kojima je potrebno da se radi, a dobar znak je to što američke kompanije učestvuju u razvoju projekta Reverzibilne hidroelektrane (RHE) Đerdap 3.