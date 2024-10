Stoga se Amerika svojski upinje da dozira ova dva konflikta taman toliko da ne ostavi svoje saveznike (Izrael i Ukrajinu) na cedilu, a da ih opet ne podrži toliko da to izazove nekontrolisanu odmazdu neprijatelja njenih prijatelja - Rusije i Irana. Međutim, tu postoji jedan problem koji Amerika nije imala, na primer, pre pola veka, prilikom Jom Kipurskog rata, a to je da ona sada ne kontroliše u potpunosti nijednu stranu, osim možda samo nesrećnu Ukrajinu i njenog predsednika, koji nema izbora nego da sluša što mu šapuću iz Pentagona i Stejt departmenta. Jer njegova politička snaga i strateško iskustvo nisu čak ni približni snazi i iskustvu dvojice najnestašnijih mangupa svetske strateške partije pokera - Putinu i Netanjahuu, koje sve teže kontrolišu i bog i đavo, a kamoli da to može Amerika. Ako postoje lideri koji su nalik značajnim ratnim liderima prohujalih vremena, onda su to upravo izraelski premijer i ruski predsednik, o čemu znakovito govori i njihov životopis, budući da je prvi u mladosti bio pripadnik specijalne jedinice komandosa, a drugi pripadnik onih dubinskih struktura koje vedre i oblače svugde.