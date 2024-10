Ne­ka istra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja go­vo­re o do­sad na­j­ni­žoj po­dr­šci član­stvu Sr­bi­je u Evro­p­skoj uni­ji, od­no­sno o ra­stu­ćem evro­ske­p­ti­ci­z­mu me­đu na­šim gra­đa­ni­ma. Ka­da se to­me do­da i to da je Sr­bi­ja je­di­na ze­mlja u pro­ce­su evroi­n­te­gra­ci­ja ko­ja ni­je uve­la san­k­ci­je Ru­si­ji, te da nje­na eko­no­mi­ja i da­lje po­či­va na upo­tre­bi je­f­ti­nih ru­skih ene­r­ge­na­ta (ga­sa pre­ko 90% i na­f­te pre­ko 20%) upr­kos na­glom zao­kre­tu osta­t­ka kon­ti­nen­ta ka ene­r­ge­t­skoj di­ve­r­zi­fi­ka­ci­ji (či­taj ku­po­vi­ni ne­ru­skih ene­r­ge­na­ta, ma­kar oni bi­li vi­še­stru­ko sku­plji), on­da se sti­če po­vr­šan uti­sak da je Sr­bi­ja ni­ka­da da­lje ka­ko od Evro­p­ske uni­je, ta­ko i ko­le­k­ti­v­nog Za­pa­da u ce­li­ni. Ta­kve sen­ti­men­te do­dat­no po­ja­ča­va­ju sa­da već vi­še­go­di­šnje na­ja­ve po­je­di­nih do­ma­ćih ek­spe­ra­ta da će Ru­si­ja ne sa­mo po­be­di­ti u ra­tu u Ukra­ji­ni već i izbi­ti na re­ku Du­nav i ta­ko ima­ti di­re­k­t­nu ve­zu sa Sr­bi­jom, kao i ku­po­vi­na ru­skog nao­ru­ža­nja to­kom po­sled­njih go­di­na.

Reč je o pos­te­pe­nim pro­ce­si­ma, ali du­gog tra­ja­nja ko­ji go­to­vo ne­pri­me­t­no me­nja­ju ce­lo­ku­p­nu sli­ku na­še ze­mlje. Pr­vi ar­gu­ment je eko­no­m­ski, od­no­sno tr­go­vin­ski. Na­j­ve­ći spo­lj­no­tr­go­vin­ski par­t­ner Sr­bi­je je Ne­ma­č­ka, u či­jim ko­m­pa­ni­ja­ma u Sr­bi­ji ra­di oko 90.000 na­ših gra­đa­na. Upr­kos ra­stu ki­ne­skog ude­la u spo­lj­no­tr­go­vin­skom po­slo­va­nju Sr­bi­je, i da­lje še­st od de­set nje­nih vo­de­ćih spo­lj­no­tr­go­vin­skih par­t­ne­ra či­ne ze­mlje ko­le­k­ti­v­nog Za­pa­da. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni da ame­ri­č­ke ko­m­pa­ni­je da­nas u Sr­bi­ji za­po­šlja­va­ju oko 100.000 lju­di. U Sr­bi­ju je 2023. go­di­ne sti­glo oko pet mi­li­ja­r­di evra u vi­du do­zna­ka iz inos­tran­stva (vi­še od di­re­k­t­nih stra­nih in­ve­sti­ci­ja za­jed­no za tu go­di­nu!), gde ap­so­lu­t­nu ve­ći­nu či­ne do­zna­ke iz ze­ma­lja ko­le­k­ti­v­nog Za­pa­da (pr­ve tri či­ne one iz Ne­ma­č­ke, Šva­j­ca­r­ske i Au­stri­je). Dru­gi ar­gu­ment ve­zan je za in­fo­r­ma­cio­ne te­h­no­lo­gi­je. Na tom po­lju ne­pri­ko­sno­ve­nu ulo­gu vo­de­ćeg par­t­ne­ra Sr­bi­je ima­ju SAD, gde ta sa­ra­d­nja be­le­ži ra­st i pre­ko 40% iz go­di­ne u go­di­nu. Ako to­me do­da­mo da je sa­ra­d­nja Sr­bi­je i SAD na po­lji­ma di­gi­ta­li­za­ci­je i ve­šta­č­ke in­te­li­ge­n­ci­je u po­vo­ju, on­da je ja­sno ko­ja sve­t­ska si­la je na vre­me preu­ze­la pri­mat u toj obla­sti na na­šim pros­to­ri­ma, a go­vo­ri­mo o obla­sti ko­ja će bi­ti srž ra­zvo­ja čo­ve­čan­stva u na­red­nim de­ce­ni­ja­ma. Tre­ći ar­gu­ment je ene­r­ge­t­ski. Sr­bi­ja je ove go­di­ne pot­pi­sa­la s Ne­ma­č­kom Me­mo­ran­dum o ra­zu­me­va­nju sa EU o stra­te­škom par­t­ne­r­stvu u obla­sti odr­ži­vih si­ro­vi­na. Na­ša ze­mlja je sa SAD pot­pi­sa­la Spo­ra­zum o stra­te­škoj sa­ra­d­nji u obla­sti ene­r­ge­ti­ke, što je bio pr­vi spo­ra­zum o stra­te­škoj sa­ra­d­nji uo­p­šte iz­me­đu dve­ju ze­ma­lja. To će u pra­k­si zna­či­ti mo­gu­ć­nost ame­ri­č­kim ko­m­pa­ni­ja­ma da vi­še in­ve­sti­ra­ju u ene­r­ge­t­ski se­k­tor u na­šoj ze­mlji. Ne za­bo­ra­vi­mo ni da SAD čvr­sto po­dr­ža­va­ju vla­st u Sr­bi­ji u ve­zi sa isko­pa­va­njem li­ti­ju­ma, te da to vi­de kao ge­ne­ra­ci­j­sku šan­su za ene­r­ge­t­sku tra­n­zi­ci­ju Sr­bi­je. Če­tvr­ti ar­gu­ment je vo­j­no-bez­bed­no­sni.