E, pa sada su zaista, bez šale, naredne dve nedelje ključne, kada je reč o opasnom geopolitičkom virusu uzajamnog bombanja koji je pre nekoliko godina zahvatio svet. Tačno toliko je ostalo do američkih izbora, kojima bilo kakvo novo veliko bombanje po svetu sigurno ne treba, ali baš u tom grmu leži zec - jer bi razne strane upravo mogle da startuju projektile baš kako bi poslali avansno čestitku novom američkom predsedniku ili predsednici. I tu nije nužno samo reč o neprijateljima već bi mogli biti nestašni i prijatelji, odnosno sada već najveći mangup ove velike svetske partije strateškog pokera Benjamin Netanjahu, koji bi mogao odlučiti da se osveti Iranu za nedavno epsko zasipanje Izraela projektilima upravo u naredne dve nedelje.

Nije uopšte pitanje da li će Izrael odgovoriti Iranu za tu kišu teškog metala po sopstvenoj teritoriji, jer Izrael mora da odgovori budući da se slabost za svetskim strateškim pokeraškim stolom ne prašta, već je samo pitanje kada i kako će odgovoriti. Da ne ulazimo sada u gradaciju potencijalnih meta, od kojih su neke tako vruće da bi zapalile čitav Bliski istok, već da se samo posvetimo analizi tajminga kada bi se ovaj „suđeni“ napad mogao izvesti. Idealan trenutak je upravo u naredne dve nedelje, i to svakako ne idealan što bi doneo svetu, Izraelu, Iranu i čitavoj bliskoistočnoj ekipi više mira i stabilnosti, već bi svima, naprotiv, doneo novi krug nasilja i pakla, ali je „idealan“ zato što bi se tim činom američka politika, bez obzira na to ko pobedi na izborima, zakucala u pravcu manjeg ili većeg zavrtanja ruke Iranu, do čega je Netanjahuu posebno stalo.