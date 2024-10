Kako god. Kad god je situacija stani-pani, Vučić donese ispravnu odluku, ne obazirući se na to da li se ta odluka protivi njegovim najdubljim uverenjima i preferencijama. U datom slučaju, recimo, siguran sam da bi se Visoko Mesto vrlo rado privremeno premestilo u Kazanj, ali je - izvagavši koristi i štete od tog odlaska po njegovu i Srbijinu istoriju i život - reklo istorijsko njet, doduše tiho, ali takva su vremena, šta da se radi.

Kremaljska floskula, citiram: „Rusija ima razumevanja za položaj Srbije“, u prevodu znači samo jedno: da Rusiji odgovara upravo ovakva - ni na Istoku, ni na Zapadu, ni na nebu, ni na zemlji - pozicija Srbije. Da joj to počem ne odgovara, drugačije bi ta floskula bila formulisana. Rusija, naime, nema razumevanja ni za koga osim za sebe.



Možda se pitate: zašto to Rusiji odgovara. Evo zašto, što reko Blic. Zato što Rusiji poslovi u Srbiji idu isto tako dobro kao da je Srbija punopravna članica Zajednice nezavisnih država, od kojih u nekima Matuška uživa značajno manju podršku stanovništva nego ovde.

Ne bi, dakle, imalo smisla da Kremlj podiže ton. Ako bi tako učinio - jednog dana će možda i učiniti - srpske akcije bi vrtoglavo skočile na zapadnim berzama, bile bi preduzete zapadne kontramere, a moglo bi, daleko bilo, doći i do smandrlj prijema u EU. Što, naravno, ni za „i“ ne bi umanjilo opštenarodno rusko-srpsko prijateljstvo. Ali znate kao to ide: taknuto-maknuto.