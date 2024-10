Razlog je većinsko shvatanje bavljenja politikom kod našeg naroda, posebno u vladajućim garniturama, koja god da stranka vlast ima u svojim rukama, koje se nikada neće promeniti i shvatio sam da tu meni nije mesto. Ono na čemu sam zahvalan Aleksandru Vučiću je činjenica da je pod njegovom vlašću obezbeđen odličan privredni ambijent i da se privatni sektor razvio, te da za nas advokate generalno ima posla, ko hoće da radi, pa sam sebe u tome pronašao i živ se ne bih vratio u aktivnu politiku. Bogu hvala, mogu da zaradim dovoljno da prehranim porodicu i da ne oskudevamo ni u čemu, što je za miran život bez stresa sasvim dovoljno. Jednostavno, ne želim više da me boli glava od laktaroša i pokvarenjaka koji zarad svoje zadnjice i pozicije nameštaju svoje stranačke kolege izmišljajući im afere koje kroz šurovanje sa opozicijom i opozicionim medijima plasiraju u javnost. Nije vladajućoj stranci ovakva besmislena opozicija problem, već ološ u njenim redovima koja je spremna da za tepsiju ribe svakog od nas proda. Meni se to do te mere zgadilo da jednostavno nemam više snage to da trpim i gledam. Smučilo mi se da se pravim blesav i da ne vidim njihovu bahatost, bezobrazluk, ružno ophođenje prema građanima, bogaćenje i luksuzan život. Odvratno mi je kako pozicije koriste za lični interes. Povraća mi se od činjenice da svega nas nekoliko funkcionera SNS izgine tokom kampanje i u medijima se bori za Vučićevu politiku, a zauzvrat budu medijski linčovani, jer nas baš nameštaju naše kolege.