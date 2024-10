De­ve­de­se­tih go­di­na na­j­po­pu­lar­ni­ji „no­sač zvu­ka“, ka­ko se to da­nas po­pu­lar­no ka­že, bi­li su dis­ko­vi. To je bi­lo vre­me pi­ra­te­ri­je - sve što vam od mu­zi­ke tre­ba mo­glo je da se ku­pi od uli­č­nih pro­da­va­ca. U ovom biz­ni­su vr­te­le su se ogro­m­ne pa­re, a gu­bi­li su sa­mo izvo­đa­či, ko­ji od pro­da­je ni­su vi­de­li ni di­nar. Pri­ča ka­že da je Ar­kan, kad je Ce­ca izba­ci­la no­vi al­bum, do­šao pred beo­gra­d­ski SKC, u to vre­me na­j­ve­ću be­r­zu pi­rat­skih izda­nja, i da je na­lu­pao ša­ma­re pro­da­v­ci­ma ko­ji su ga nu­di­li „na di­vlja­ka“. Uz ozbi­lj­no upo­zo­re­nje da će sle­de­ći put bi­ti stro­ži.“Ku­ka­vi­ca“, ili ko­je su pe­sme već ta­da bi­le hi­to­vi, od ta­da je mo­gla da se ku­pi sa­mo re­gu­lar­no, što zna­či da je Ce­ca do­bi­ja­la na­do­k­na­du za svoj rad. Bio je to pr­vi slu­čaj efi­ka­sne za­šti­te au­to­r­skih pra­va u Sr­bi­ji... Ali kao i sve osta­lo što je do­bro, kra­t­ko je tra­ja­lo.