Tačno pre sedam dana smo napisali ovde da Izrael naprosto mora da odgovori Iranu na ono teško zasipanje raketnim metalom i da će, po svemu sudeći, odgovoriti ubrzo pre skorih američkih izbora. I nije ni prvi ni poslednji put da se desilo tačno ono što prognoziramo u ovoj kolumni, pa je Izrael zasuo u prošlu subotu ujutro Iran raketama i odgovorio u roku u kojem smo i najavili. Doduše, izraelski napad je bio ograničen, te nisu gađani najsenzitivniji ciljevi, tj. nuklearna ili naftna postrojenja, već se Izrael „ograničio“ da gađa konvencionalne vojne ciljeve, odnosno iranske pogone za proizvodnju raketa i uopšte vazdušne resurse, što je, dakako, nezgodno po Iran, ali ne onoliko nezgodno koliko bi to bilo da je koji leteći štapić doleteo do nekog najopasnijeg cilja prvog ranga.

Pri čemu je jednako važno da li će Iran uzvratiti, kao i kada, jer su potpuno dve različite stvari ako se uzvrati do američkih predsedničkih izbora, odnosno u narednih sedam dana, kao i ako se uzvrati nakon njih. Naime, ako se uzvrati do američkih predsedničkih izbora, daje se pravi volej Netanjahuu, koji nikada nije časa čekao, kada bi mu se protivnik otvorio, da udari i isprovocira veći sukob na Bliskom istoku, što bi opet dalo vetar u leđa Trampu u samom finišu kampanje, koji ionako već dobro stoji u tzv. kolebljivim državama, koje mogu odlučiti izbore. Ako bi postao predsednik, Tramp ne bi okolišao da još jače zavrne ruku Iranu nego što to čini aktuelna američka demokratska administracija i koncentrisao bi se da sprži iranski nuklearni program, što je zapravo glavna stavka u ovom bliskoistočnom preganjanju, dok su svi Hamasi i Hezbolasi tek sitan taktički folklor, ali nemaju stratešku važnost ni domet.