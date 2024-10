"Kao roditelj, brat, prijatelj, građanin ove zemlje pa tek onda ministar, želim da ukažem na važnu temu koja nas sve zabrinjava. Veliki ekonomski rast koji je Srbija ostvarila u prethodnoj deceniji pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića omogućio je građanima značajno veći životni standard, ali, nažalost, moramo da priznamo da jedan deo rasta, kako plata, tako i penzija naših građana, odlazi u bespovrat kroz kocku i klađenje. Ponosni smo na to kada vidimo da su u Boru plate među najvišim u državi, ali ne može da nas ostavi ravnodušnim i ne razočara činjenica da kladionice zauzimaju najbolje lokacije i najbolje "posluju" u ovom malom rudarskom gradu u kome naši rudari na težak način zarađuju svoje sve veće plate.

Kockanje i klađenje jesu bolest zavisnosti i zato ćemo svesti na minimum njihovu vidljivost na našim ulicama, kroz zabranu svetlećih reklama. Pored toga, umesto da nas kao u Las Vegasu, kladionice privlače velikim reklamnim porukama moćiće da iskoriste mali deo svog izloga za ove svrhe, ističući samo svoje ime ili žig bez isticanja promocija, bonusa ili drugih natpisa ili simbola koji sadrže poziv na kockanje i klađenje. Za razliku od dosadašnjeg Zakona o oglašavanju koji je dozvoljavao da reklame kladionica na televizijama i radiju danonoćno zasipaju javni prostor, do te mere da kladionice čak budu sponzori vremenske prognoze, uz puko obaveštenje da klađenje nije za maloletna lica, novim Zakonom zabranićemo reklamiranje praktično tokom celog dana sve do kasno u noć (od 6č do 23č). Izuzetak su direktni sportski prenosi, a cilj nam je da novac koji kladionice opredeljuju za oglašavanje bude usmeren ka sportu za koji je ovaj biznis najviše i vezan.