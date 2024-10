Na­j­pre da vi­di­mo šta je to mo­no­ma­ni­ja. Evo šta ka­že in­te­r­net. „Mo­no­ma­ni­ja je pa­r­ci­jal­ni men­tal­ni po­re­me­ćaj obe­le­žen op­sed­nu­to­šću jed­nom je­di­nom stva­ri ili ide­j­nim sa­dr­ža­jem, sve do op­sed­nu­tos­ti tim ira­cio­nal­nim ko­m­ple­k­som mi­sli kao fi­k­snom ide­jom; to je bo­le­sni na­gon za isti­ca­njem sa­mo­ga se­be kao izu­ze­t­ne li­č­nos­ti, ili na­gon za be­smi­sle­nim ra­d­nja­ma. Izvan te fi­k­sne ide­je, oso­ba za­hva­će­na mo­no­ma­ni­jo, je sa­vr­še­no men­tal­no zdra­va.“