U ova­kvim tu­žnim pri­go­da­ma uo­bi­ča­ji­lo se re­ći da je „sr­p­ska knji­že­v­nost izgu­bi­la ve­li­kog pi­sca“. Ali to je da­nak du­hu ko­le­k­ti­vi­z­ma. Sr­p­ska knji­že­v­nost bi bi­la mno­go izgu­bi­la da Da­vid, Go­ran i Va­va ne­kim slu­ča­jem ni­su ni­šta na­pi­sa­li - što bi za sva­kog od njih ve­ro­vat­no bi­lo pro­bi­ta­č­ni­je, a go­to­vo si­gu­r­no bi im pro­du­ži­lo ži­vo­t­ni vek - bu­du­ći, me­đu­tim, da su na­pi­sa­li to što su na­pi­sa­li, a na­pi­sa­li su mno­go to­ga i sve je bi­lo do­bro veo­ma, sr­p­ska knji­že­v­nost je na do­bi­t­ku. Izgu­bi­li su - i to mno­go - Da­vi­do­va, Go­ra­no­va i Va­vi­na po­ro­di­ca, pri­ja­te­lji i po­što­vao­ci.

Ia­ko je bio isto go­di­šte (1953) kao Dra­gan Ve­li­kić i mo­ja ne­znat­nost, Va­va je od za­jed­ni­č­kih knji­že­v­nih po­če­ta­ka na po­če­t­ku osa­m­de­se­tih izgle­dao de­set go­di­na sta­ri­je od nas, svo­jih knji­že­v­nih vr­šnja­ka, ne u smi­slu fi­zi­č­kog izgle­da - dok je bio mlad, izgle­dao je mla­do - ne­go u smi­slu ozbi­lj­nos­ti. I to u sve­mu. Po­čev od od­no­sa pre­ma pi­sa­nju, pre­ko ode­va­nja, za­klju­č­no sa ot­me­no­šću u usme­nom izra­ža­va­nju, ko­je je vi­so­ko štr­ča­lo iznad onis­kih stan­da­r­da on­da­šnjeg vre­me­na i me­sta (sa­da­šnje vre­me i me­sto bo­lje i da ne po­mi­njem).