Dejan Vuk Stanković (1973) Beograd, SFRJ. Završio Prvu beogradsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Odeljenju za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za filozofiju, katedra za Etiku i praktičnu filozofiju. Od 2000-2003 stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju. Stručno se usavršavao na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži i Beogradskoj otvorenoj školi. Pohađao program „Razvoj demokratije i identitetska politika“ New School for Social Research , New York i „Democracy and Diversity Institute“ iz Krakova, Poljska. Od 2003 godine, stalno zaposlen na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerziteta u Beograda na kome je stekao zvanje vanrednog profesora za predmete : Filozofija sa etikom, Obrazovanje za medije i Obrazovanje za demokratiju i građansko društvo. Napisao je dve samostalne i jednu koautorsku knjige, a koautor je novog izdanja udžbenika za Filozofiju za srednje škole, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu. Autor je velikog broja članaka iz oblasti etike, filozofije, komunikologije, i stručni recezent u priznatim naučnim časovima u Srbiji. Član je Filozofskog društva Srbije. Od 2004. aktivni učesnik javnog života u Srbiji u ulozi komentatora političkih i društvenih događaja i procesa u zemlji, regionu i svetu. Sarađuje sa svim vodećim medijskim kućama u Srbiji i šire. Redovni kolumnista sajta Kurira od 2023 godine.