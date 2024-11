Kada ostavimo po strani sve navijačke strasti i kada pustimo da govori struka onda se o ovim američkim izborima može reći da su jedni od čudnijih do sada, jer je kampanja bila nezapamćena, budući da je u njoj jedna partija (demokrate) promenila kandidata, a druga partija (republikanci) čuvala svog kandidata od nekoliko manje ili više ozbiljnih pokušaja atentata. Samo to da se desilo na ovim izborima oni bi opet bili istorijski, a kamoli ako se tokom ili nakon njih desi još nešto što se ranije nije dešavalo. Ono što bi se moglo desiti, a što se prethodno desilo samo u par navrata je mogućnost da pobednik ne bude poznat na kraju izbornog dana kao što je to dobri stari običaj u Americi, već bi se u nekim saveznim državama glasovi mogli prebrojavati i više puta tako da bi pobednika mogli da saznamo ko zna kad. Naime, trka je, ako je verovati dostupnim anketama, toliko tesna, da izbore može da odluči nekoliko hiljada glasova u tzv. kolebljivim državama koje nisu ni demokratske ni republikanske već menjaju ćud kako vetar duva. Imamo nekoliko takvih saveznih država od kojih je najprevrtljivija od svih prevrtljivih – Pensilvanija – gde se poslovično sporo broje glasovi pa bi čitav svet mogao da lupa glavu šta se to dešava na biralištima u Pensilvaniji na izborima i nakon njih.