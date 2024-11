Prva zvanična reakcija bila je da nas ubeđuju kako nadstrešnica na kojoj se tragedija dogodila „nije renovirana“. A svi Novosađani koji tim putem prolaze svakodnevno znaju da jeste. Videli smo radove, posmatrali skele, gledali obnovljenu konstrukciju. I onda nas neko ubeđuje da ne verujemo sopstvenim očima - kao da istina za njih postaje relativna stvar, koja se po potrebi može prilagoditi političkim interesima. Umesto da priznaju grešku, oni su izabrali da manipulišu činjenicama, opredeljujući se još jednom za bahatost, osionost i bezobzirnost, koji su do ovoga na prvom mestu i doveli. Svedočanstvo inženjera koji je nadzirao projekat - čoveka koji je otvoreno rekao da nadstrešnica jeste rekonstruisana, da nije bila bezbedna i da je lično slao desetine dopisa nadležnima upozoravajući na opasnost - ugušeno je u salvi uvreda, pretnji i cenzure. Umesto da njegove reči posluže kao signal za hitnu akciju, vlast se postarala da ih sakrije, da uguši svaki glas razuma koji bi mogao da ukaže na njihovu odgovornost. Premijer Vučević, koji je godinama bio gradonačelnik ovog grada, sugrađane koji traže odgovornost za 14 izgubljenih života iz Kine je nazvao „svetinom“. On pronalaženje odgovornih naziva „traženjem glave“, u situaciji kada je 14 ljudi zaista i izgubilo glavu zbog nemara, nestručnosti, korupcije i bahatosti. Takva reakcija je direktna uvreda porodicama stradalih, građanima i zdravom razumu. Dok mi osećamo bol i gubitak, vlast pokazuje svoju distanciranost i bezosećajnost, birajući da vređa one koji su izgubili najmilije i da ignoriše glas građana koji traže pravdu.