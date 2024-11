Zahvaljujući našim posebnostima, kod nas je stvar (skupa sa mnogim drugim stvarima) postavljena naglavačke. Očekuje se, ne prestaje da se očekuje i bogzna da li će ikad prestati da se očekuje da će masovni protesti i okupljanja dovesti do stvaranja „kritične mase“, koja će se u određenom trenutku pretvoriti u poslovičnu neočekivanu silu koja će doći niotkuda i rešiti stvar.

To ne biva. Čak i dobro planirane i solidno organizovane političke (i policijske) akcije (pre)često završe nesupehom. (O jednom takvom neuspehu se možete (doduše polovično) obavestiti gledajući TV seriju „Sablja“.)



Da li se očekivalo - ne bi me začudilo da jeste - da će neizbežni pičvajz poprimiti takve razmere da će „podići Srbiju“ na noge i da će to dovesti do Visokog Strmopizda.