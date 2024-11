Poklič koji je Tramp emotivno, sa stisnutom pesnicom, uzviknuo onomad u Pensilvaniji kada je atentator za dlaku promašio da ga pošalje na pravdi Boga upravo pred samog Gospoda. I zaista, njegov život je tipičan primer biografije borbenih ljudi koji veruju u svoje ideale i nikada se ne predaju. Donald Tramp je nekoliko puta doživeo lični bankrot i bio je na samom dnu. Raspadala mu se porodica, a životni sunovrat posebno mu je krenuo kada je obelodanio da ulazi u politiku. Do tada svi oni koji su mu bili prijatelji, posebno oni koji su bili demokrate, jer je i sam Tramp u početku bio demokrata, počeli su da mu okreću leđa. Da bi ga zaustavili, protivnici su primenjivali najgore gadosti. Medijski je linčovan, doživeo je najgoru cenzuru, i to da kao predsednik SAD bude suspendovan s Tvitera kao globalne društvene mreže, pretio mu je zatvor i demokratske sudije i tužioci su ga bukvalno satanizovali, optuživan je za rasizam, da je fašista, da je ženomrzac, da će proterati sve migrante, da mrzi crnce, da je ruski špijun i Putinova lutka... Nema šta protiv njega nije primenjeno, da bi kao finale preživeo i nekoliko pokušaja atentata. No, od svojih principa i ubeđenosti u ispravnost onog što čini nije odustao. Rezultat je da je ponovo izabran za predsednika najveće sile na svetu i Bog mu daje šanse da učini nešto za čovečanstvo.



Bilo mi je veliko zadovoljstvo da budem svedok ovih istorijskih izbora. Dugo sam razmišljao kako i šta da učinim, pa se dogovorih s prijateljem da ovu nedelju provedemo u Njujorku i da zabeležim koju reč o ovim izborima, te da mi to dok sam živ ostane kao uspomena da sam svedočio tako velikom istorijskom događaju. Ovi izbori zaista jesu istorijski i sama pobednička Trampova poruka da će zaustaviti ratove u svetu budi nadu čovečanstvu. Takođe, ovi izbori su pokazali da ako čvrsto veruješ u nešto i ako se boriš, možeš da pobediš i kompletan sistem koji je uperen protiv tebe. Tramp je to dokazao. Dokazao je da veliki mediji poput CNN, NBC, CBC i mnogih drugih nemaju više taj uticaj. Pobeđuje ih jedan Džo Rogan sa svojim podkastom ili Taker Karlson sa svojim emisijama na društvenoj mreži Iks. Borba Ilona Maska za slobodu govora i kupovina Tvitera doneli su ogromnu prevagu u korist Trampa, jer su ljudi bili željni da iskažu mišljenje koje nije ono što zvanični sistem nudi. Priče liberalnih demokrata o slobodi i ljudskim pravima više niko ne doživljava kao ozbiljne jer običan Amerikanac shvata da je to ideološka matrica koja služi da se zapravo običnom čoveku sve to uskrati. Ljudi su u Trampu prepoznali borca za njihovu slobodu i čoveka koji razmišlja o poslu, boljem standardu, čoveku koji neće da vodi sulude ratove i koji će dopustiti da svako ima pravo da izrazi sopstveno mišljenje i da zbog toga nema posledice.