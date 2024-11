Svaka politička organizovanost kojoj se ne suprotstavlja politička kontraorganizovanost pre ili kasnije završi u entropiji. Politička smisao parlamentarne demokratije nije motivisan hipi idejom o „cvetanju hiljadu cvetova“ nego pragmatizmom neprestanog jačanja političke organizovanosti suprotstavljene drugim političkim organizovanostima. To se kolokvijalno zove „politička borba“. Lično preferiram reč „nadmetanje“. Ali pošto se ovde i akcije prikupljanja pelena za bebe zove „borbom“, neka ostane borba.

Odbijte sad procenat Visokih Glasova, otpišite 10% zakleto apolitičnih građana i dobićete (ogroman) broj građana žestoko nezadovoljnih Visokim režimom, obuzetih ojađenošću i frustracijama koji plebiscitarno odbijaju da se politički organizuju i koji su - videlo smo i to u Novom Sadu - neprijateljski raspoloženi i prema kako-tako organizovanim predstavnicima parlamentarnih opozicionih stranka.



Ako građanski rat nije izvestan, to ne znači da će u Srbiji vladati mir. Daleko od toga. Biće svakakvih belaja, manje-više niskog intenziteta. Ogromno kulminaciono jezero antivučićeveske ozlojeđensoti i frustracija - koje sve više narasta - psihološkim kanalima će izazivati sve jači osećaj nesigurnosti u redovima provučićevskog dela javnosti i Srbija će se na kraju pretvoriti u Južnu Severnu Irsku, a na šta će to ličiti, možete se obavestiti uvidom kako to izgleda u Severnoj Severnoj Irskoj.