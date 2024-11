Njegova pobeda, posebno u ključnim državama, poput Viskonsina, Mičigena i Pensilvanije, nije samo politička priča o uspehu jednog kandidata već i pokazatelj sve veće frustracije građana prema ekonomskim i socijalnim nepravdama. Ovo je delikatno ironičan trenutak: dok su brojni Trampovi potezi i imidž daleko od standardne slike populističkog lidera, on je ipak uspeo da privuče i ubedi milione Amerikanaca da je on jedini autentičan protivnik sistema - sistema koji ga je, paradoksalno, i stvorio i učinio jednim od najbogatijih ljudi u Americi.



Dok su tokom prethodne administracije ekonomski indikatori, poput rasta BDP i stope nezaposlenosti, ostajali pozitivni, inflacija i sve veći troškovi života stvorili su klimu ekonomske nesigurnosti među građanima. Tramp je tu nesigurnost iskoristio, stavljajući se u ulogu borca za one koji se osećaju zapostavljeno. Ali stvarna ironija leži u tome što je upravo on, multimilioner i simbol luksuznog života, uspeo da se nametne kao glas obespravljenih. Njegov kapital i privilegije, koji bi ga u očima birača lako mogli označiti kao jednog od glavnih predstavnika establišmenta, u ovoj priči postaju njegove prednosti. On je uspeo da predstavi svoje bogatstvo kao dokaz da zna „kako funkcioniše sistem“ i da ga upravo zbog toga može razbiti iznutra.