To tome nije tako. To je daleko od toga. Tačno je da se ja često smucam oko srpske istorije, tačno je i da imam stanovite primjedbe na mnoge njene stranice, ali to nije središnja tačka mog „istorijskog revizionizma“. Mene ne interesuje toliko prošlost koliko falsifikovanje sadašnjosti, u širem značenju pojma sadašnjost (savremenost), koji obuhvata (po našim merilima) poduži period vremena u kome su još živi manje-više svi učesnici tzv. istorijskih (do moga) događaja i kome su svi preživeli svedoci (neki od njih i svedoci-saradnici).

Upravo je to bio razlog moje apriorne kritizerske sumnje u TV seriju „Sablja“. Kao što juče napisah, većinski paket moje sumnje veće od nade nije bio usmeren na autorski tim - o kome sam, doduše, malo znao - nego na producenta, tj. RTS, lidera falsifikovanja sadašnjosti u svetu, a verovatno „i šire“.