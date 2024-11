„Tokom protesta prišla mu je jedna osoba koja je okupljenima delila pirotehnička sredstva. I to lice mu je reklo: ‘Ajde, vođa, ako si vođa, pokaži i dokaži da nisi njihov.’ Njemu je to bilo onako čudno u prvi mah, ali ponovo mu je to lice reklo: ‘Evo ti, ubaci ako nisi njihov’. I on je uzeo pirotehničko sredstvo, aktivirao ga upaljačem i izazvao ogromnu količinu dima!“