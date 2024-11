De­ce­ni­je su od ta­da pro­šle i ze­le­na čo­ja Mon­te­ne­gra je za­me­nje­na ze­le­nom čo­jom Ko­so­va. Su­k­ce­si­v­ne vla­de u Beo­gra­du od te 1998. go­di­ne, ka­da sam do­bio knji­gu Mo­me Ka­po­ra u ru­ke, po­ku­ša­va­ju da do­đu do po­be­de u par­ti­ji pre­fe­ran­sa ili po­ke­ra ko­ju igra­ju sa evro­p­skim i sve­t­skim mo­ć­ni­ci­ma. Igra­ju uvek u na­di da će baš onaj ko­ji je ta­da za sto­lom izvu­ći ne­ki adut iz špi­la ili ru­ka­va i da će do­bi­ti par­ti­ju. De­ce­ni­je pro­la­ze, vla­de se me­nja­ju, a adut kar­ta ni­ka­ko da sti­g­ne.

U en­gle­skom je­zi­ku ne­ka­ko slu­ča­j­no se adut kar­ta zo­ve tra­mp kar­ta i tu do­la­zi­mo do sa­vre­me­nog za­ple­ta, u ko­jem se Sr­bi ovaj put uzda­ju da su se kar­te po­klo­pi­le i da je sti­gao upra­vo adut ko­ji su če­ka­li - u obli­ku pred­sed­ni­ka Tra­m­pa u Ame­ri­ci. Ta­ko pred­sed­nik Tra­mp pos­ta­je ona tra­mp kar­ta ko­ju su Sr­bi de­ce­ni­ja­ma oče­ki­va­li.



S dru­ge stra­ne Ba­re, Ame­ri­ka je po­no­vo po­ka­za­la sna­gu svo­je de­mo­kra­ti­je, za ko­ju su kri­ti­ča­ri Ame­ri­ke tvr­di­li da je na iz­ma­ku i da će upra­vo sa­da „Ame­ri­ka i En­gle­ska pos­ta­ti ze­mlja pro­le­te­r­ska“, da će se uru­ši­ti pre­ko no­ći i da je su­d­bi­na Tra­m­pa na­j­bo­lji po­ka­za­te­lj za to. Me­đu­tim, de­si­lo se ono što ni­su oče­ki­va­li. Do­na­ld Tra­mp je ubed­lji­vo po­be­dio na izbo­ri­ma, do­bio je ve­ći­nu gla­so­va svih gla­sa­ča, do­bio je ve­ći­nu ele­k­to­r­skih gla­so­va dr­ža­va, do­bio je ve­ći­nu za svo­ju re­pu­bli­kan­sku po­li­ti­č­ku op­ci­ju u Se­na­tu i Pred­stav­ni­č­kom do­mu. Uz sve to, do­šlo je i do sa­stan­ka pred­sed­ni­ka Ba­j­de­na i iza­bra­nog pred­sed­ni­ka Tra­m­pa, u Oval­noj ka­n­ce­la­ri­ji, i mi­r­na tra­n­zi­ci­ja vla­sti je, po ko zna ko­ji put u isto­ri­ji, po­če­la da se spro­vo­di u Ame­ri­ci.