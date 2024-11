Da krenemo sa tim merenjem, i to upravo od naših zapadnih komšija, zemlje koja je nedavno proslavila deset godina u Evropskoj uniji. Neću pominjati koja je to zemlja da nam potpredsednik Vlade ne bi opet burno, furiozno i ničim izazvano reagovao, kao što je reagovao na reči Tonina Picule, parlamentarca te zemlje u Evropskom parlamentu, koji je pred svojim kolegama na veoma primeren i dostojanstven način izrazio saučešće stradalima u Novom Sadu i pozvao članove Evropskog parlamenta da odaju počast žrtvama minutom ćutanja.

Što bi moj drug iz Luksemburga rekao pre mnogo godina opisujući ko zna koju burnu i furioznu reakciju: „Gde se brukamo danas?“ Otišao sam predaleko u opisu te zemlje, pa ćete je sada, ukoliko do sada niste, zasigurno prepoznati.

Postoje i određena neslaganja u predmetu koji je otvoren u petak u javnosti tog našeg zapadnog suseda, jer se tužilaštvo te zemlje ne slaže sa evropskim javnim tužiocem da je bilo i primanja i davanja mita, a navode i da se istraga ne vodi protiv osam ljudi, kako kaže više evropski, a manje luksemburški EPPO, već to umanjuju na troje, kao i što delo ublažavaju i stavljaju kvalifikaciju trgovine uticajem. Otišao sam vam previše u pravne vode, ali ne zamerite mi, tiha voda breg roni i tiha voda donosi vladavinu prava. Budite spremni na to.

No, tako i mi saznajemo da u Zagrebu, glavnom gradu zemlje koju nećemo imenovati, postoji, a očigledno i vredno radi Kancelarija evropskog javnog tužioca. Nadležnosti ovog tužilaštva su, između ostalog, pronevere evropskih sredstava i podrške koje dobijaju ne samo zemlje članice Evropske unije nego i zemlje kandidati. U toj, ne baš toliko dalekoj zemlji, u istom danu privedeni su jedan ministar, jedan načelnik bolnice, kao i niz direktora kompanija koje su učestvovale u nameštanju tendera.

Kada me neko pita zašto Srbija treba da uđe u Evropsku uniju, odgovorim jednostavno - zato, zbog svega što sam u ovom tekstu naveo, kao i zbog svega što sam već pisao o jakim institucijama, vladavini prava koja dolazi polako, kada joj se najmanje nadate.

No, kako tekst, kao što sam napisao, završavam u gradu u kome je pre deset dana stradalo četrnaest ljudi, a troje se bori za život, vreme je da te institucije pronađemo i probudimo i kod nas, ne jeftin PR, skretanje pažnje i izjave ljudi koji istragu niti mogu niti smeju da vode, već upravo od onih kojima Ustav, koji nedavno menjasmo upravo zbog njih, njihove nezavisnosti i samostalnosti, nalaže da to rade. Ustav im daje prava, ali i odgovornost, na koju ih i danas pozivam.