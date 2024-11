Kvalitet studija iz godina u godinu je sve gori, predavanja neinventivna, modernizacija programa ne postoji. Osim piskaranja za kojekakve naučne časopise i zbornike, čisto radi referenci koje služe za dalje karijerno napredovanje, naša tzv. naučna elita mahom ne radi ama baš ništa. Čak i te zbornike i naučne časopise u kojima pišu te radove, osim uredništva, niko živ ne čita. Posle se čudimo zašto nam mladi sve više odlaze na privatne fakultete, gde je inače kriterijum još gori, ali nude kud i kamo moderniji pristup učenju, što inače danas najviše zanima mladog čoveka. No, što se tiče tih privatnih fakulteta, koji su počeli za vreme dosovske vlasti da niču kao pečurke posle kiše jer je to bio put da im neškolovani kadrovi na brzinu steknu diplomu, neki drugi put.



Taj vašar da se sve i svašta naziva fakultetom mora da se preseče. Otuda je izgleda najveća smetnja što bi neki prestižni strani univerzitet mogao da dođe u Srbiju. To ujedno znači manje studenata za neke naše državne fakultete, jer će učaureni profesori morati da se trgnu oko kvaliteta i modernizacije studijskih programa, ali biće to i ozbiljan udar za kojekakve privatne fakultete, jer će po prirodi stvari studenti birati ono što im nudi kvalitetno obrazovanje, s obzirom na to da je realno očekivati da će prestižni strani fakulteti podići kvalitet studija.

Na kraju, da se ne lažemo, gro mladih ljudi nam zbog kvaliteta studija i prestiža odlazi iz Srbije da bi studirali na zapadnim fakultetima. Ovo je prilika da nam deca ne odlaze, nego da ostanu u Srbiji. Naravno, moramo mnogo da radimo i da dokažemo da smo zemlja koja je kadra da dovede neki prestižni zapadni univerzitet u Srbiju. Nebitno, čak i ruski ili kineski, jer oni pružaju izuzetan kvalitet studija. Imamo ozbiljan potencijal, imamo darovitu decu, a ovo nam je šansa veka da dobijemo na kvalitetu obrazovanja i da na taj način konačno pobegnemo od sumanutih višedecenijskih zabluda da je najbolji način učenja onaj koji je bio šezdesetih ili sedamdesetih godina prošlog veka.