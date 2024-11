Velika srpska priča sastavljena od nekoliko praznih reči - od kojih smo većinu pomenuli u našoj jučerašnoj kolumni - izlizala se do kraja tokom devedesetih, da bi je Koštunica uz pomoć Tadića podgrejao, građanizovao i neko vreme održavao u veštačkom životu, da bi se i ta konstrukcija raspala, da bi na kraju svih krajeva - kao onomad Trampovo u Americi - u Srbiji nastupilo Visoko Carstvije koje, doduše, priča sličnu priču, ali je i ono održava u veštačkom životu pomoću uraganske medijske buke i gvozdene stranačke discipline.

Tzv. narod se na tu priliku više ne „pali“. „Narod“ je motivisan isključivo Visokim poklon paketima u rasponu od sendviča do „ferarija“ i položajima u rasponu od čistačice u Kulturnom centru Pičkovac do ministra ili ambasadora.