Umesto da koriste internet da pristupaju ozbiljnim znanjima, ljudi današnjice na mreži traže brze odgovore. Najčešće ih privlači neki emotivni nadražaj. U najboljem slučaju milione pregleda će sakupiti neko simpatično mače ili lepa žena. Ali kada dođe do politike, emotivni nadražaji nisu onakvi kakve izazivaju ljupkost i lepota. U toj sferi često prevladavaju mržnja i strah. Otuda toliki uspeh populista koji olako obećavaju obračun s migrantima. Većina stanovnika Severne Amerike i Evrope zazire od ovih nesrećnika, čak i oni koji su i sami bili migranti, ili njihovi neposredni potomci, kao latinosi u SAD ili naši gastarbajteri. U Sjedinjenim Državama gubitnici globalizacije pomalo mrze i čitav spoljni svet, koji im je oduzeo poslove i dostojanstvo. A pomalo i svoju državu, kojom vladaju pokvarene birokrate i uobraženi intelektualni liberali. Onda se pojavi čovek koji obeća da će da protera migrante, vrati fabrike u SAD i očisti vašingtonsku močvaru od otuđenih nenarodnih elita. I sve to izgovori bombastičnim rečima, nabijenim najčešće negativnim emocijama, često na vickast način. Ovo poslednje je naročito važno. Ljude više privlače šala i šega od ozbiljnih priča, od Argentine do SAD.