Vladimir Putin se dugo nije oglasio, ali je u septembru upozorio da bi odobrenje za upotrebu raketa dugog dometa (do 300 km) tumačio kao „direktno učešće“ NATO u konfliktu.



Kakav bi bio ruski odgovor, nije poznato, ali nije slučajno Moskva najavila promenu svoje nuklearne doktrine. Kao odgovor na napad na rusku teritoriju može da se koristi taktičko nuklearno oružje. Da li je to Putinov blef? Bajdena to mnogo ne zanima. On sve rizike opasnog proširenja sukoba prebacuje na Trampa.