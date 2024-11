„Ako li to ne uradite“, kaže Karla, „ništa od integracije Srbije u međunarodnu zajednicu.“ Na Đinđićevo pitanje: „Zašto je Miloševićevo apšenje toliko prioritetno kod tolikih prečih poslova?“, Del Ponteova kaže sledeće: „To je stav međunarodne zajednice. Reintegracija SR Jugoslavije u međunarodni poredak zavisi od spremnosti njenih građana da se suoče sa istinom.“ (Ovde nedostaje tzv. zvučna kulisa: cika, piska, vriska i agonija miliona vrabaca koji umiru od smeha.)

Đinđićev pokušaj kupovine vremena, (solidni) argumenti i vrdanja ne pomažu. „Stvar mora biti završena do kraja marta“, kaže Karla, kupi pinkle i izlazi iz mutlaka.

U „Sablji“ nije prikazano - a ni inače nije preterano poznato - da se Koštunica saglasio sa Miloševićevim apšenjem, a da se posle, pred „našim narodom“, pravio da je Milošević „isporučen“ bez njegovog pristanka. Hrvati to zovu „bizantizam“. Ja to zovem lukavstvo seljačkog uma. Ili eksplicitnije: sviranje qwzru.

Potom slede peripetije fikcionalnih junaka, koje su neuporedivo uverljivije od fakcionalnih zbitija, naprosto zato što je, za razliku od dobre umetničke, loša empirijska fikcionalnost - dakle, sveopšte laganje i mašćenje - sama priroda ovdašnje društvenopolitičke realnosti. Dakle, zahvaljujući novinarki Danici, naknadno pokajanom bad copu, kumoubici Borisu i polufikcionalnom Prijiću situacija se usložnjava. Kosturi, doduše selektivno, ispadaju iz ormana - u jednom trenutku i Stambolićev - Koštuničin intimus Aco Tomić i zanosač muda Rade Bulatović bivaju uapšeni, kolektivnom udbašu Žarku Iliću, suočenom sa imanentnim apšenjem operativaca poslodavca, izvršavaju samoubistvo, odlazi se, štaviše, tako daleko da Danica u jednom momentu pita majku, ex novinarku? „Šta misliš, da li je Koštunica umešan?“, na šta keva kaže: „Ko zna?“



Doista: ko zna? Nije to dovoljno da bih se posuo kantom govana na Trgu republike. Seriji i dalje nedostaje - i po svemu sudeći će nedostajati do kraja - politička „dubina“ pozadine streljanja, Koštunica je samo vrh ledenog brega. A i to se moglo rešiti fikcionalno. Recimo, pričom o supruzi visokog funkcionera, nazovimo je Gorica Ratković, u čijem kabinetu ordinira paralelna Udba, ali o tome više u završnoj reči.