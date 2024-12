I tako je i bilo, a kao dupe je poslužio portal RT Balkan. Tipovao sam da će prvi reagovati Antonić, ali on to nije učinio - što ne znači da neće - umesto njega se oglasio određeni Marko Tomašević, koji je već u naslovu - „Sablja, serijska doza besmisla“ - diskvalifikovao TV „Sablju“.



To se, fakat, može videti. Ali to se može videti (i pročitati) u dokumentacijama novina i televizora, a još bolje bi se moglo videti da je istraga dovedena do kraja i da nije zaustavljena na tri metra od vrata jednog državotvornog mutlaka.