U Ukrajini bi uslovi postizanja nekog „mršavog“ mira mogli biti slični i za to postoji nekoliko razloga. Prvo, neki sveobuhvatni mirovni sporazum za Ukrajinu u kojem bi neko nekome priznao neke teritorije je nemoguć, jer teško da bi Ukrajina ikada formalno priznala da je Krim Rusija, kao što ni Rusija, nakon svega što je uložila u ovaj rat, ne bi priznala da je Donbas Ukrajina. Međutim, dve strane su se toliko iscrpile u ovom ratu da bi dalje krvarenje obe odvelo u razne metastaze, iako Rusija bolje stoji od Ukrajine u potencijalnom nošenju sa tim metastazama, jer naprosto ima više resursa. No, i jednoj i drugoj strani nije u interesu da ovaj rat ide unedogled, te su sve spremnije, iako ne i potpuno spremne, za neke eventualne mirovne pregovore, ne onakve kakvi su pokušani nekoliko meseci nakon početka rata, a koji su bili osuđeni na propast jer ih nisu aminovali oni koji već dugo drže ključeve rata i mira po svetu, što bi se sada sa stupanjem nove Trampove administracije moglo promeniti, iako Trampova obećanja da će prekinuti rat u Ukrajini za jedan dan ne treba shvatiti bukvalno, jer je to zapravo i nemoguće.