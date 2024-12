Naša polemika o geografskom položaju Srbije i štetama i koristima od geografskog položaja po istoriju i život dobila je još jedan odjek i reagovanje. Ovoga puta je Pismo redakciji - tj. meni preko redakcijine grbače - napisao g. Branimir Salević, i to čak iz Indonezije. I Salević se drži aksioma da „Srbija nikad nije bila deo srednje Evrope“. Da je „uz izuzetak Vojvodine, Srbija severni Bliski istok ili severni Levant. Od muzike preko kuhinje pa do mentaliteta, malo šta mi imamo zajedničko sa srednjom (zapadnom) Evropom, nikad tamo nismo pripadali“.



„Iz gornjih identitetskih razloga“, piše dalje Salević, „vaša nada da je Srbija mogla postati normalna zapadna liberalna demokratija niti je realna niti je to ikada bila.“ Moram se ne saglasiti, i to po više tačaka. Pre svega nikada nisam gajio „nadu“ da je Srbija „mogla postati normalna zapadna liberalna demokratija“, ponajpre zato što je pojam „liberalna demokratija“ geografski neutralan, potom zato što je Srbija - da je htela - lako mogla postati liberalna demokratija (sopstvenog) tipa, a to što to nije htela - serija „Sablja“ nas je podsetila zašto i kako nije htela - nema ama baš nikakve veze s geografijom, identitetom, mentalitetom i sličnim tricama i kučinama.